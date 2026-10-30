Canadians Rising

Canadians Rising

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Technical Gremlins Couldn’t Stop Canadians Rising!
A heartfelt thank-you to David Stephan and everyone who joined us!
  Canadians Rising
🇨🇦 Oct 30/26: David Stephan: When Parents, Medicine and Government Collide
We welcome David Stephan: When Parents, Medicine and Government Collide
  Canadians Rising
🇨🇦 CANADIANS RISING ZOOM CALL PARTICIPATION TERMS & COMMUNITY GUIDELINES
Every voice matters — and so does respect for every voice.
  Canadians Rising
test test test
this is a test only …
  Canadians Rising
This Friday on Canadians Rising:
Is Canada What We Think It Is?
  Canadians Rising
Gates & Bourla ON TRIAL For COVID Vaccine Crimes In Netherlands! W/Fiona Diamond
A recording from Shannon Joy's live video
Published on Shannon Joy  
1:54:12
Your Town. Your Council. Whose Agenda?
From Global Influence to Local Accountability — A Special Canadians Rising Presentation with Shelagh McFarlane and Connie Shields
  Canadians Rising
What Makes Authoritarianism Possible?
This Friday, October 9, 2026 @ 9:00 am Pacific on Canadians Rising: Dr. Joseph Sansone
  Canadians Rising
Welcome to Canadians Rising
A New Chapter — And an Invitation to Stay Connected
  Canadians Rising
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